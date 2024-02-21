В нескольких регионах России приняли закон об эвтаназии бездомных животных

Закон дает право на умерщвление животных, если ветеринар установил у них «устойчивое агрессивное поведение».

В нескольких регионах России приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 21 февраля, депутаты парламента Тувы приняли региональный закон об эвтаназии опасных бездомных животных.

Закон дает право на умерщвление животных, если ветеринар установил у них «устойчивое агрессивное поведение».

Такой же закон приняли в Магаданской области.

Ранее такой законопроект предложили в Оренбургской области. После этого в нескольких регионах прошли пикеты против усыпления бродячих животных, в том числе и в Рязани.