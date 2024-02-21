В МВД опровергли массовость ошибок в загранпаспортах россиян

В МВД опровергли массовость ошибок в загранпаспортах россиян. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Волк отметила, что в ряде СМИ и Telegram-каналов были опубликованы материалы якобы о массовых случаях, когда граждане РФ не смогли выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах, в том числе в поле машиночитаемой записи.

«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — подчеркнула Волк.