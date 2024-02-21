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В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 24-летнюю девушку

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 24-летнюю девушку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел ночью во вторник, 20 февраля, около дома на Ломоносовском проспекте.

По информации ведомства, мужчина 1985 года рождения изнасиловал 24-летнюю девушку и совершал иные действия сексуального характера. По предварительным данным, девушка смогла оказать сопротивление преступнику, а тот скрылся.

Личность мужчины установили. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В настоящее время обвиняемого проверяют на причастность к другим преступлениям.