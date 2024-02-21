В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 24-летнюю девушку. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел ночью во вторник, 20 февраля, около дома на Ломоносовском проспекте.
По информации ведомства, мужчина 1985 года рождения изнасиловал 24-летнюю девушку и совершал иные действия сексуального характера. По предварительным данным, девушка смогла оказать сопротивление преступнику, а тот скрылся.
Личность мужчины установили. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В настоящее время обвиняемого проверяют на причастность к другим преступлениям.