В Москве нашли труп 63-летней женщины, погибшей неделю назад

В Москве нашли труп 63-летней женщины, погибшей неделю назад. Об этом сообщает РЕН ТВ

Инцидент произошел 20 февраля. Жители многоэтажки в зеленоградском районе Крюково позвонили правоохранителям и сообщили, что в одной из квартир раздается лай собаки и чувствуется трупный запах.

Приехавшие на место инцидента правоохранители вызвали МЧС, чтобы вскрыть дверь. В комнате на полу нашли труп 63-летнеей женщины.

По предварительным данным, она умерла неделю назад. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Другие подробности произошедшего выясняются.