В московской школе ученик начал задыхаться и умер на уроке английского

В московской школе ученик начал задыхаться и умер на уроке английского. Об этом сообщает Shot.

По информации канала, трагедия произошла в физико-математической школе № 2107 на проспекте Мира.

Девятилетнему ученику резко стало плохо во время изучения английского. Мальчик начал тяжело дышать, а потом потерял сознание.

Учителя вызвали скорую помощь и позвали медсестру, которая пробовала привести ребенка в чувство, но не вышло. Приехавшие на место медики также пытались реанимировать младшеклассника, но в итоге лишь констатировали смерть. Причины устанавливаются.

Ребенок рос в благополучной творческой семье, родители работают в сфере архитектуры.