Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-2°
Птн, 23
ЦБ USD 92.35 -0.06 21/02
ЦБ EUR 99.56 0.07 21/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 661
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 645
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 858
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В московской школе ученик начал задыхаться и умер на уроке английского

В московской школе ученик начал задыхаться и умер на уроке английского. Об этом сообщает Shot.

По информации канала, трагедия произошла в физико-математической школе № 2107 на проспекте Мира.

Девятилетнему ученику резко стало плохо во время изучения английского. Мальчик начал тяжело дышать, а потом потерял сознание.

Учителя вызвали скорую помощь и позвали медсестру, которая пробовала привести ребенка в чувство, но не вышло. Приехавшие на место медики также пытались реанимировать младшеклассника, но в итоге лишь констатировали смерть. Причины устанавливаются.

Ребенок рос в благополучной творческой семье, родители работают в сфере архитектуры.