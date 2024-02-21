В Красноярске вспыхнул автомобиль с двумя детьми внутри

В Красноярске вспыхнул автомобиль с двумя детьми внутри. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«Предварительно установлено, что мать с детьми подъехала на автомобиле Lada Niva к дому на улице Молокова. Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь пришли прохожие, которые помогли вытащить детей из горящей машины. Младший получил ожоги и был госпитализирован.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.