В Канищеве задержали рязанца с наркотиком

На мужчину завели уголовное дело.

В Канищеве полицейские задержали рязанца с наркотиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Школьной.

Патрульные обратили внимание на прохожего, чье поведение показалось правоохранителям подозрительным. Они остановили мужчину. Во время разговора полицейские заподозрили, что тот принимает наркотики. Далее на место выехали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

При досмотре в присутствии понятых полицейские нашли у мужчины сверток с порошком — производным N-метилэфедрона массой 0,79 грамма. Выяснилось, что 30-летний рязанец купил наркотик через закладку для личного потребления.

Отмечается, что задержанный ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь на него завели новое уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.