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В Госдуме приняли законопроект, который обязывает владельцев земли бороться с борщевиком
Документ устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского.

В Госдуме приняли законопроект, который обязывает владельцев земли бороться с борщевиком. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 21 февраля, Госдума приняла в I чтении законопроект, который обязывает владельцев земли бороться с борщевиком.

Документ устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского.

В случае его дальнейшего принятия, закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.