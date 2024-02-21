В Госдуме приняли законопроект, который обязывает владельцев земли бороться с борщевиком
Документ устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского.
В Госдуме приняли законопроект, который обязывает владельцев земли бороться с борщевиком. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 21 февраля, Госдума приняла в I чтении законопроект, который обязывает владельцев земли бороться с борщевиком.
Документ устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского.
В случае его дальнейшего принятия, закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.