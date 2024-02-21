В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Депутаты Госдумы хотят запреть иноагентам пользоваться соцсетями. Пока что они обсуждают эту идею, но о законопроекте говорить еще рано, считает парламентарий Андрей Альшевских.

«Еще рано говорить, что это инициатива, есть идеи… с коллегами начали обсуждения на предмет того, подготовить, если будет такая возможность и необходимость, а я думаю необходимость в этом есть, подготовить законопроект, чтобы иноагентам запретить пользоваться вообще соцсетями», — сказал он РИА Новости .

В ответ на вопрос журналиста все ли соцсети должны будут ввести запрет или только российские, Альшевских ответил, что он бы не стал делить на отечественные и иностранные.

«Как на территории России, так и за рубежом пользуются иностранными соцсетями… Нужно попытаться свести к нулю всю их работу, направленную на подрыв жизни у нас в РФ», — сказал он.

Альшевских добавил, что пока сложно определить временные рамки подготовки законопроекта.