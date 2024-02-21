В ДТП между двумя маршрутками в Рязани пострадал 18-летний молодой человек
Авария случилась 21 февраля на Первомайском проспекте.
В ДТП между двумя маршрутками в Рязани пострадал 18-летний пассажир. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась 21 февраля на Первомайском проспекте. Столкнулись два автобуса «ПАЗ Вектор», под управление местных жителей 33 и 49 лет.
В результате пострадал 18-летний пассажир одной из маршруток, ему потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.