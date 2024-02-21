В ДТП между двумя маршрутками в Рязани пострадал 18-летний молодой человек

Авария случилась 21 февраля на Первомайском проспекте.

В ДТП между двумя маршрутками в Рязани пострадал 18-летний пассажир. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 21 февраля на Первомайском проспекте. Столкнулись два автобуса «ПАЗ Вектор», под управление местных жителей 33 и 49 лет.

В результате пострадал 18-летний пассажир одной из маршруток, ему потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.