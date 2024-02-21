В Челябинской области мужчина убил знакомого в бане на празднике

В Челябинской области мужчина убил знакомого в бане на празднике. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«В разговоре с вдовой Владимира Шулагина, погибшего в бане, следователь утверждал, что мужчину ударили один раз из-за бытового спора, но умер он не из-за этого. Якобы после конфликта муж был жив, друзья положили его на кровать и ушли гулять. А умер он потому, что после употребления алкоголя не выдержало сердце. Жена погибшего уверена в обратном. По ее словам, на лице супруга буквального не было живого места и, судя по следам, его избивали сразу несколько человек», — отмечается в посте.

Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате контакта с тупым предметом.

По данным URA.RU, по подозрению в убийстве задержан местный житель 1977 года рождения.