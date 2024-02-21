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В бывшем здании гимназии № 5 откроют классы школы № 3

В бывшем здании гимназии № 5 на улице Гагарина № 158 разместят классы школы № 3, расположенной на улице Дзержинского № 71. Об этом в среду, 21 февраля, на комитете по социальным вопросам рассказала заммэра Лариса Крохалева.

Депутат Эвелина Волкова снова подняла тему нехватки мест в школах и детсадах. Крохалева отметила, что на строительство новых соцобъектов обычно выделяются средства федерального и регионального бюджета, а из местного — это сделать практически невозможно. Поэтому администрация за счет муниципального бюджета прорабатывает вопросы с увеличением мест в школах и садах.

«Например, после того, как гимназия № 2 переедет в свое здание, в бывшем учреждении гимназии № 5 откроются дополнительные учебные места школы № 3. Так она будет учиться в одну смену», — рассказала Крохалева.

Кроме того, заммэра подчеркнула, что в одну смену начнет учиться школа № 16. А с 2025 года после открытия здания бывшей школы № 42 разгрузятся №№ 64, 57 и 34. Школы №№ 64 и 57 начнут учиться также в одну смену.

Напомним, 26 апреля 2023 года стало известно о капитальном ремонте бывшего здания гимназии № 5.