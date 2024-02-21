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В Британии заявили, что Зеленский срочно покинул Киев после разгрома ВСУ в Авдеевке
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский срочно покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась после отступления украинских военных из Авдеевки.

В Британии заявили, что Зеленский срочно покинул Киев после разгрома ВСУ в Авдеевке. Об этом пишет РЕН ТВ.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский срочно покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась после отступления украинских военных из Авдеевки.

По его словам, на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке рейтинги Зеленского начали стремительно падать.

«Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — уточнил он.