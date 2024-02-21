Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-2°
Птн, 23
ЦБ USD 92.35 -0.06 21/02
ЦБ EUR 99.56 0.07 21/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 661
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 645
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 858
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ТАСС: Запад потребовал от Украины перечень целей на территории России

Запад потребовал от Украины перечень целей на территории России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники.

«Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения, — обратил внимание источник. — Страны НАТО, передающие такие вооружения, прекрасно осознают, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского применяет террористические методы, нанося этими ракетами удары по гражданским объектам на территории России, убивая невооруженных российских граждан», — сообщил источник.

«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов. Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ (ИГ, до 2014 года — „Исламское государство Ирака и Леванта“ — ИГИЛ, запрещена в РФ). Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил собеседник агентства.