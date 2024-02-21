ТАСС: Запад потребовал от Украины перечень целей на территории России

Запад потребовал от Украины перечень целей на территории России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники.
«Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения, — обратил внимание источник. — Страны НАТО, передающие такие вооружения, прекрасно осознают, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского применяет террористические методы, нанося этими ракетами удары по гражданским объектам на территории России, убивая невооруженных российских граждан», — сообщил источник.
«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов. Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ (ИГ, до 2014 года — „Исламское государство Ирака и Леванта“ — ИГИЛ, запрещена в РФ). Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил собеседник агентства.