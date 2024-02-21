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SHOT: в массовом браке загранпаспортов россиян виновен технический сбой
Отмечается, что сорвать свой отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 годах.

В массовом браке загранпаспортов россиян виновен технический сбой, рассказали SHOT турагенты.

Отмечается, что сорвать свой отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 годах.

Оказалось, что из-за сбоя цифры внизу напечатали не тем шрифтом. В частности, единица должна быть без нижнего подчеркивания, а «ножка» семерки — без изгиба.

Однако встречаются и банальные опечатки, в том числе в машиночитаемой зоне.

Массовые ошибки в загранпаспортах начали всплывать после того, как в конце прошлого года правительство ввело новые правила проверки документов на предмет подделок или недостоверных сведений.

Теперь турагенты тщательнее проверяют все данные в паспортах клиентов, чтобы прямо перед вылетом они не заимели проблем на границе.

Россиянам рекомендуют менять документы, если в них есть хотя бы намек на ошибку.