РЖД: в поездах «Сапсан» появятся купе с лежачими местами

Эти зоны очень востребованы.

РЖД планируют добавить купе с лежачими местами в поездах «Сапсан», сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. Он напомнил, что в настоящее время два места купе есть в четырех поездах «Сапсан». Это была полностью идея РЖД, а производитель поездов Siemens ее реализовал. «Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда», — сказал Петров.