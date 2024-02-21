Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за гололедицы

Температура воздуха по области ночью −12…−7°С, местами до -18°С, днем −7…−2°С.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за гололедицы. Об этом сообщает ведомство.

В среду, 21 февраля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью −12…−7°С, местами до -18°С, днем −7…−2°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.