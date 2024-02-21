«Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах

Закон позволит корпорации запускать и собственные рекламные кампании.

Правительство России одобрило законопроект, который позволит «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике. Об этом пишет «Интерфакс».

В корпорации уверены, что это поможет «популяризации космической деятельности». Уточняется, что закон позволит «Роскосмосу» запускать и собственные рекламные кампании.

Доходы от рекламы планируют направлять на развитие инновационных программ и проектов. По оценкам, он может составить до 205 млн рублей в год.