Рогов: ВСУ перебрасывают войска в район Работина и Вербового

Все говорит о том, что украинские части готовятся к «активным боевым действиям».

Вооруженные силы Украины перебрасывают подкрепление в район населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового», — отметил он.

По словам Рогова, все говорит о том, что украинские части готовятся к «активным боевым действиям». Уточняется, что техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается авиационными бомбами.

Он добавил, что российские военные продвигаются вперед на этом участке линии боевого соприкосновения, но речь не идет об отходе украинских солдат с позиций. В этом районе ведутся упорные бои.