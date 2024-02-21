Никита Михалков посетил Рязанскую область

Губернатор Павел Малков встретился с режиссером Никитой Михалковым, сообщила пресс-службе регионального правительства.

Глава региона поблагодарил Михалкова за интерес к региону и спектакль «12» Центра театра и кино, который накануне с аншлагом прошел в Рязани.

«Ваш приезд в регион — огромная для нас честь. Впечатления от спектакля у всех просто невероятные. Мы стараемся максимально развивать в регионе театральную деятельность. Благодаря поддержке федерального Правительства проводим строительство и реконструкцию объектов культуры. В частности, вчера спектакль проходил в театре драмы, который был полностью отремонтирован по нацпроекту. Завершается реконструкция рязанского ТЮЗа, он скоро вновь начнет работу. У нас очень серьезные театры. Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с Вами и поддержку в важных для региона вопросах развития сферы культуры», — сказал Губернатор.

Народный артист России Никита Михалков отметил, что в регионе очень благодарный и внимательный зритель.

«Рязанская область — земля настоящего глубинного православия и истории. И видеть этот огромный, наполненный людьми зал, который живет единым ощущением важности обсуждаемых на сцене проблем. И это для нас огромное счастье. В целом у меня создается ощущение, что люди соскучились по серьезному разговору. Хочу от всего коллектива Центра поблагодарить за вашего замечательного зрителя. Мы будем рады привезти в Рязань и наш цикл „Метаморфозы“ по мотивам произведений А.П. Чехова и И.А. Бунина. Этот цикл — наша гордость! Будет желание — приглашайте, мы с удовольствием приедем», — сказал Никита Михалков.

Губернатор одобрил предложение режиссера.

«Будем благодарны за дополнительные спектакли и сделаем все от нас зависящее, чтобы они в Рязанской области успешно состоялись», — подчеркнул глава региона.