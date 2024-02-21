На рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию двух мигрантов

Полицейские выяснили, что 30-летняя рязанка зарегистрировала в своей квартире на улице Советской Армии двух граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 32 и 52 лет.

На рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию двух мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 30-летняя рязанка зарегистрировала в своей квартире на улице Советской Армии двух граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 32 и 52 лет. Фактически мужчины проживали в другом месте.

На нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.