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На рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию двух мигрантов
Полицейские выяснили, что 30-летняя рязанка зарегистрировала в своей квартире на улице Советской Армии двух граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 32 и 52 лет.

На рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию двух мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 30-летняя рязанка зарегистрировала в своей квартире на улице Советской Армии двух граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 32 и 52 лет. Фактически мужчины проживали в другом месте.

На нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.