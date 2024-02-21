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Минсельхоз: В 2024 году в России увеличат производство яиц и мяса птицы
Ведомство окажет поддержку в виде льготного кредитования.

В 2024 году в России ожидается рост производства яиц и мяса птицы. Об этом на заседании аграрного комитета Госдумы заявил заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, передает РИА Новости.

Он отметил, что ряд крупных птицефабрик планируют реализовать инвестпроекты по расширению производства. Это станет возможным благодаря высокой рентабельности отрасли.

Кроме того, ведомство окажет поддержку в виде льготного кредитования.

По словам чиновника, российские производители полностью обеспечены ветеринарными препаратами и вакцинами отечественного производства. Это позволит избежать сбоев, несмотря на уход с российского рынка ряда иностранных фармкомпаний.