Мэрия Рязани предупредила о фейковом аккаунте с именем Дмитрий Наумов
Она просит не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы.
Администрация Рязани предупредила о том, что 21 января неизвестные создали в Telegram фейковый аккаунт и.о. начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани Дмитрия Алексеевича Наумова.
Мэрия просит не реагировать на подозрительные сообщения и направлять информацию в правоохранительные органы.
Отмечается, что «все необходимые меры безопасности» приняты.