Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-2°
Птн, 23
ЦБ USD 92.35 -0.06 21/02
ЦБ EUR 99.56 0.07 21/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 660
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 644
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 857
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Марочко: Украина сбивает менее 20% воздушных целей
А комбинированные ракетно-бомбовые удары российских военных стали одной из главных проблем украинских сил ПВО.

Украина сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области, а комбинированные ракетно-бомбовые удары российских военных стали одной из главных проблем украинских сил ПВО на купянском направлении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Российские военные в ходе боевых действий активно применяют беспилотники, оперативно-тактическую и стратегическую авиацию ВКС. Вооруженные силы России наносят комбинированные огневые поражении по всем законным целям в Харьковской области», — заявил он.

Отмечается, что этот вопрос представляет большую проблему для сил ПВО Украины.

Также Марочко рассказал, что для повышения эффективности работы украинские подразделения на регулярной основе просят вышестоящее командование увеличить контингент, а также насытить фронт современными средствами обнаружения и поражения.