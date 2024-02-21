Марочко: Украина сбивает менее 20% воздушных целей

А комбинированные ракетно-бомбовые удары российских военных стали одной из главных проблем украинских сил ПВО.

Украина сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области, а комбинированные ракетно-бомбовые удары российских военных стали одной из главных проблем украинских сил ПВО на купянском направлении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Российские военные в ходе боевых действий активно применяют беспилотники, оперативно-тактическую и стратегическую авиацию ВКС. Вооруженные силы России наносят комбинированные огневые поражении по всем законным целям в Харьковской области», — заявил он.

Отмечается, что этот вопрос представляет большую проблему для сил ПВО Украины.

Также Марочко рассказал, что для повышения эффективности работы украинские подразделения на регулярной основе просят вышестоящее командование увеличить контингент, а также насытить фронт современными средствами обнаружения и поражения.