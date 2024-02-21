Малков поручил подготовить заявки в федеральную программу по модернизации детских оздоровительных центров

Малков поручил подготовить заявки в федеральную программу по модернизации детских оздоровительных центров. Такое заявление губернатор сделал на очередном заседании правительства Рязанской области.

Губернатор поручил зампреду правительства региона Наталье Суворовой и министру образования Ольге Щетинкиной обеспечить качественную подготовку заявок от региона в федеральную программу по модернизации детских оздоровительных центров, которая реализуется по решению президента РФ.

«Рязанская область участвует в программе, уже построили и запустили два новых корпуса в детском лагере „Радуга“ Клепиковского района. Оборудовали еще там спортплощадку, благоустроили территорию. У нас есть и другие такие объекты, которые поддержаны федеральным центром. Будем обновлять в детских центрах медицинский блок, столовую. Из областного бюджета тоже выделяем средств на их развитие», — сказал Павел Малков.

Малков также напомнил, что эти вопросы обсуждались 20 февраля на совещании с участием председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и министра просвещения России Сергея Кравцова. После Малков поговорил с руководителем Совета Федерации.

«Вероятно, будет выделяться дополнительное финансирование. Мы должны приложить все усилия, чтобы эти средства получить. Это будет непросто, регионов, желающих принять участие в программе, много. Уже сейчас, не дожидаясь объявления конкурса, мы должны готовить очень качественную заявку на конкурсный отбор. Повышение качества отдыха детей — это очень важно, будем и дальше этим вопросом серьезно заниматься», — сказал губернатор.

Также глава региона поручил уделить повышенное внимание тротуарам и общественным территориям при уборке города Рязани, отметив, что продолжают поступать жалобы от горожан на неочищенные от снега и наледи территории. На заседании министр транспорта и автодорог региона Павел Супрун и мэр Рязани Виталий Артемов доложили о проводимой в этом направлении работе. Они рассказали, что в муниципалитетах министерством организованы проверки работы подрядчиков, задействованных в расчистке дорог. За неделю вынесено 9 предписаний по устранению снежных наносов, применены штрафные санкции. Отмечается, что основная проблема в муниципалитетах — состояние тротуаров. Поэтому ФКУ «Поволжуправтодор» до конца текущей недели планирует запустить асфальтобетонный завод для проведения аварийного ямочного ремонта горячей смесью на федеральной трассе М-5 «Урал» в Шацком и Путятинском районах.