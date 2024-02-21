Лавров рассказал, сколько будет продолжаться специальная военная операция

В цели СВО входят: денацификация и демилитаризация Украины.

Россия открыта к мирным переговорам, однако не к плану президента Украины Владимира Зеленского. До начала переговорного процесса будет вестись спецоперация до достижения ее целей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет URA.RU.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — заявил Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

В цели СВО входят: денацификация и демилитаризация Украины.

Он отметил, что для устранения конфликта надо обратить внимание на его первопричины. Это касается финансирования Запада Украины и возвращение Киева к нейтральному статусу.