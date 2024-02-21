Хинштейн: закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды не затронет книги классиков

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нормы закона о запрете пропаганды ЛГБТ* не касаются классических произведений литературы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает», — отметил Хинштейн.

Напомним, закон о запрете ЛГБТ* приняли в ноябре 2022 года.

* российские власти признали ЛГБТ экстремистским движением и запретили его