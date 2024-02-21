ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене в пользу Украины

По предварительным данным, с октября 2022 года мужчина был администратором группы в Telegram, которую контролировала Служба безопасности Украины.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Читы по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с октября 2022 года мужчина был администратором группы в Telegram, которую контролировала Служба безопасности Украины. Он вел антироссийскую пропаганду, а также собирал и передавал иностранцам персональные данные военнослужащих и их родственников.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.