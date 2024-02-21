Экс-директор рязанского предприятия глухих прокомментировал задержание руководителей всероссийского общества

По словам Шалимова, 3 августа его, глухих и слабослышащих все-таки выгнали на улицу, а 1 октября продали здание «Специализированного швейного предприятия инвалидов Спец-Лидер» компании «Монолит».

Экс-директор рязанского предприятия глухих Дмитрий Шалимов прокомментировал редакции РЗН. инфо задержание руководителей всероссийского общества глухих.

По словам Шалимова, 3 августа его, глухих и слабослышащих все-таки выгнали на улицу, а 1 октября продали здание «Специализированного швейного предприятия инвалидов Спец-Лидер» компании «Монолит».

"ВОГ во главе со Станиславом Ивановым продали наше здание по заниженной цене — 43 миллиона рублей. Притом, что реальная стоимость минимум 85 миллионов рублей. Якобы оно было аварийное, хотя только недавно была заменена крыша", — рассказал Шалимов.

20 февраля на сайте Всероссийского общества глухих появилась новость о задержании всего их руководства. Причину они не указали. Однако, как сообщает «Коммерсантъ», следственный департамент МВД намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании пятерым из задержанных мер пресечения.

Как прокомментировал Шалимов, итог был закономерен, так как он еще с 2023 года сообщал во все инстанции о мошенничестве со стороны руководства с продажами зданий по заниженным ценам и не доведении государственных средств до обществ глухих по стране.

Также рязанец подчеркнул, что у него остается надежда на то, что после разбирательств рязанскому ВОГу вернется в собственность здание и они с глухими смогут туда снова переехать.

«На данный момент все мои подчиненные, их было 30, ждут, когда я открою швейный цех и мы продолжим работу. Кто-то сейчас подрабатывает уборщицами, кто-то сидит дома. Но они верят, что я найду нам место. Всю технику, которую пришлось вывезти, я храню в гараже у знакомого, сам работаю на стройке», — отметил Шалимов.

Кроме того, Дмитрий Шалимов рассказал, что просил новых владельцев здания не отгораживать забором бывшее здание предприятия от общежития, где до сих пор проживают глухие. Однако они даже не стали прислушиваться к нему.

Напомним, в мае 2023 года продавали рязанское предприятие, где работали глухие и слабослышащие, и выгоняли их на улицу. После выступлений в СМИ руководителя рязанского предприятия глухих попросили уволиться.