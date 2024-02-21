ЦБ: вкладчикам «QIWI Банка» вернут деньги

Об отзыве лицензии у организации стало известно в среду, 21 февраля.

В ЦБ России заявили, что вкладчикам «QIWI Банка» вернут деньги. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)», — указано в публикации.

О том, что Центробанк отозвал лицензию у «QIWI Банка», стало известно 21 февраля.