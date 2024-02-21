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Бывший заммэра Рязани Федин решил выйти из совета директоров «Хлебзавода № 3»
На его место планируется избрать Светлану Горячкину.

Бывший заммэра Рязани Олег Федин решил выйти из совета директоров «Хлебзавода № 3». Об этом в среду, 21 февраля, на комитете по экономическому развитию в гордуме сообщила исполняющая обязанности начальника управления экономики и цифрового развития Мария Ашихмина.

Как отметила Ашихмина, председатель совета директоров Олег Федин решил досрочно сложить полномочия. На его место планируется избрать нового заммэра Светлану Горячкину.

Депутаты поинтересовались, могут ли они войти в совет директоров для того, чтобы помогать решать постоянные жалобы на неэффективность «Хлебзавода № 3». Панфилова отметила, что проведет совещание по вопросу расширения совета директоров и участие в нем депутатов.