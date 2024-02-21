Буданов*: Украина планирует новое контрнаступление в 2025 году

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Украина планирует новое контрнаступление в 2025 году. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*.

Слова военачальника привела газета The Wall Street Journal.

«Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году», — сказал Буданов*.

По мнению западных чиновников и аналитиков, Украина в 2024 году рассчитывает отдать иницативу России на поле боя. Отмечается, что ВС России потратят время на освобождение территорий в ЛНР и ДНР.

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.