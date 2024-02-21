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Артемов рассказал, что за эту зиму из Рязани вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году
«Ежедневно вывозится более 6000 кубометров, тогда как в прошлом году было лишь 1800», — отметил Артемов.

В среду, 21 февраля, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, что за эту зиму вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году.

Павел Малков отметил, что рязанцы продолжают активно жаловаться на уборку города, в том числе на тротуары у школы № 71 и возле поликлиники № 11. Артемов сообщил, что на данный момент в приоритете вывоз снега с дорог, где проходит общественный транспорт.

«С ноября вывезли более 240 тысяч кубических метров снега. В 2023 году за этот период — 75 тысяч кубометров. Техники привлечено более 150 единиц. Ежедневно вывозится более 6000 кубометров, тогда как в прошлом году было лишь 1800», — отметил Артемов.

Также мэр добавил, что с этой недели мэрия перешла работать с центра в микрорайоны. На замечания стараются реагировать в течение двух-трех дней.

«То, что были замечания по тротуарам около школы № 71 и поликлиники № 11 на этой недели работы выполним», — сообщил Артемов.

Малков добавил, что этой зимой из Рязани вывезли в три раза больше вывезли снега, чем в прошлом году.