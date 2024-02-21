Артемов прокомментировал жалобы жителей Дягилева на общественный транспорт

«Троллейбус № 1 ходит с интервалом в 15 минут и выполняет свою работу на 96%. Весной будет проблема с количеством этого маршрута, когда начнется строительство промпарка. Но планируем добавить несколько троллейбусов на этот маршрут. Маршрутка № 41 выполняет план работы на 83%, будем общаться с коммерческим перевозчиком для увеличения процента плана», — рассказал Артемов.

В среду, 21 февраля, на заседании правительства мэр Рязани Виталий Артемов прокомментировал жалобы жителей Дягилева на общественный транспорт.

Как отметил Павел Малков, рязанцы просят обратить внимание улицу Забайкальскую, «где ходят всего два маршрута и то плохо». Артемов рассказал, что в начале февраля мэрия проводила мониторинг транспорта в часы пик.

«Троллейбус № 1 ходит с интервалом в 15 минут и выполняет свою работу на 96%. Весной будет проблема с количеством этого маршрута, когда начнется строительство промпарка. Но планируем добавить несколько троллейбусов на этот маршрут. Маршрутка № 41 выполняет план работы на 83%, будем общаться с коммерческим перевозчиком для увеличения процента плана», — добавил Артемов.

Губернатор подметил, что проблема есть, а значит нужно дополнительно прорабатывать ее решение. А также губернатор просил предоставить результаты мониторинга графика.