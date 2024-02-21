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18-летнего жителя Сасова осудили за убийство отчима
Виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

18-летнего жителя Сасова осудили за убийство отчима. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, что 28 января 2023 года в городе Сасово между пасынком и отчимом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, ходе которого осужденный нанес отчиму несколько ударов ножом в область туловища.

От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, подросток заступился за мать и напал на отчима.

На федеральном канале рассказали об убийстве 17-летним подростком отчима в Сасове.