ВС России нашли в Авдеевке тайные пыточные

Власти Украины держали жителей города в них по политическим мотивам.

В Авдеевке нашли тайные пыточные и захоронения. Власти Украины держали жителей города в них по политическим мотивам. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток в Авдеевке, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развернута эта работа», — заявил Мирошник.

Он отметил, что в пыточные помещали людей по политическим статьям или подозрениям. Мирошник рассказал, что сейчас важно общаться с теми, кто выходит из Авдеевки. Они помогут установить точную информацию.