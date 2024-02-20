Власти намерены расширить трассу и оборудовать остановки около «Некоторого царства» после передачи земель в федеральную собственность

Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанском минтрансе.

Власти намерены расширить трассу и оборудовать остановки около «Некоторого царства» после передачи земель в федеральную собственность. Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанском минтрансе.

Как отметили в ведомстве, участки, которые расположены вблизи развлекательного комплекса «В некотором царстве», находятся в частной собственности. Однако в данный момент министерство прорабатывает возможность оформить их и передачи в федеральную собственность, чтобы «Поволжуправтодор» расширил трассу и установил остановки для общественного транспорта.

Напомним, рязанский минтранс не планировал устанавливать остановку около комплекса «В некотором царстве».

Позже в «Поволжуправтодор» пояснили, при каких условиях появятся остановки около комплекса.