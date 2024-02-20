Ветераны СВО встретились с рязанской молодежью в региональном избирательном штабе

Как сообщает сайт «Единой России», 20 февраля на базе регионального избирательного штаба состоялась тематическая встреча ветеранов специальной военной операции с рязанской молодежью. Также в ней принял участие доверенное лицо президенты Российской Федерации Владимира Путина, генерал-майор милиции, Герой Советского Союза Юрий Плугин.

«Эта встреча принципиально важная, особенно в наше время. Глава государства не раз обращал внимание, что на сегодняшний день наши недруги делают ставку на информационное давление на молодежь для дестабилизации обстановки в обществе. Это нужно всем иметь в виду», — обратился к собравшимся Юрий Плугин.

Ветераны СВО Виктор Кучеренко и Константин Панов рассказали истории своей службы, «которые лучше слышать из первых уст, чем читать сочинения в интернете», как отметил модератор встречи. У молодых рязанцев была возможность узнать от непосредственных участников тех событий о боевой дружбе и самое главное о том, чем каждый из нас может помочь фронту.

Виктор Кучеренко заключил контракт, отправился в подразделение «БАРС», затем в казачий отряд «Дон». Служил на Херсонском направлении. Награжден орденами и медалями.

«Поменьше верьте фейкам в интернете, сейчас, в век высоких технологий, правдоподобную ложь показать несложно. А больше изучайте свою историю, историю нашего города, нашей области, нашей богатой, великой страны, будьте патриотами», — отметил ветеран СВО.

Константин Панов заключил контракт через Российский университет спецназа в Грозном. Служил в подразделении «Ахмат».

В ответ на вопрос об объединении поколений и патриотизме, он привел в пример историю своей семьи.

«Два моих деда и бабушка воевали в Великую Отечественную войну. Я их помню, хотя был ребенком. К нам в школу приходили ветераны, и сейчас я сам провожу для учащихся уроки мужества. Когда нас называют героями — я не люблю это слово. На фронте герои все. Мы должны вам рассказывать, что там происходит, почему мы там находимся», — высказал он свое мнение.

Также на встрече говорили о патриотизме россиян, о гуманитарных грузах, которые вся страна отправляет в зону СВО, помощи новым регионам, работе волонтеров на Донбассе.

Ветераны СВО и доверенное лицо кандидата в президенты России ответили на вопросы молодых людей.

«Сейчас на карту поставлено будущее нашей страны. Вы должны помнить, что честь и достоинство — это прежде всего», — завершил встречу Юрий Плугин.

Напомним, ЦИК назвал 4 кандидатов в президенты РФ: