В зоне СВО погиб студент рязанского радиоуниверситета Владислав Некрасов

Ему было 26 лет.

В зоне СВО погиб студент рязанского радиоуниверситета Владислав Некрасов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Печора».

Владислав родился в селе Краснополянское Калининградской области. Проходил военную службу в воздушно-десантных войсках в Пскове. После армии работал в СОШ № 9 в Печоре и Управлении образования МР «Печора» инженером-программистом. Заочно учился в Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина.

Некрасов погиб 24 января 2024 года. Ему было 26 лет.

За мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга был награжден Орденом Мужества посмертно.