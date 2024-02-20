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В Ярославле мужчина в маске напал на нескольких женщин, его объявили в розыск

В Ярославле мужчина в маске напал на нескольких женщин, его объявили в розыск. Об этом сообщает управление СК по ярославской области.

По данным следствия, оба нападения были совершены на территории Фрунзенского района города в подъездах многоэтажек. Мужчина изнасиловал одну из женщин. Позже он попытался изнасиловать другую жительницу города.

В момент нападений злоумышленник был одет в черный пуховик, голубые джинсы, черные кроссовки и шапку такого же цвета. На вид ему примерно 25 лет, худощавого телосложения рост — около 170 сантиметров.

Возбуждено уголовное дело. Мужчины разыскивают.