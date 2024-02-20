В Воронежской области молодой человек зарезал своего отца

В Воронежской области молодой человек расправился с отцом. Об этом сообщил портал « Мое! Online » со ссылкой на местное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Рождественская Хава во вторник, 19 февраля.

Родственники выпивали между собой. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. 18-летний мужчина схватил нож и ударил отца в грудь.

От полученного ранения 37-летний пострадавший умер на месте. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Житель Новоусманского района признался в содеянном.