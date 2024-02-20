В Томске на пожаре в двухквартирном доме пострадали четыре человека

В Томске на пожаре в двухквартирном доме пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

Пожар случился во вторник, 20 февраля. Загорелся одноэтажный двухквартирный жилой дом. Хозяин позвонил соседу и сообщил о пожаре, он сообщил, что он и трое детей не могут выйти. Сосед разбил окно и вынес детей: 13, 10 и 7 лет. Хозяин дома был без сознания.

Пламя тушили 16 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. Причина устанавливается.