В Татарстане стрела автокрана насмерть придавила рабочего

В Татарстане рабочего задавила насмерть автомобильная стрела. Об этом сообщило издание KazanFirst .

Трагедия произошла в Альметьевске во время выгрузки металлических труб.

Слесарь механосборочных работ компании «Новые технологии» от полученных травм умер на месте.

На место выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов. Надзорное ведомство вместе со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии и при наличии оснований примет меры реагирования.