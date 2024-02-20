Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-3°
Чтв, 22
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 199
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 191
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 396
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 077
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Татарстане стрела автокрана насмерть придавила рабочего

В Татарстане рабочего задавила насмерть автомобильная стрела. Об этом сообщило издание KazanFirst.

Трагедия произошла в Альметьевске во время выгрузки металлических труб.

Слесарь механосборочных работ компании «Новые технологии» от полученных травм умер на месте.

На место выехал заместитель прокурора Альметьевска Ильнур Габдурахманов. Надзорное ведомство вместе со специалистами проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на предприятии и при наличии оснований примет меры реагирования.