В Сочи мигрант жестоко убил 46-летнюю женщину

В Сочи мигрант жестоко убил 46-летнюю женщину, с которой познакомился в интернете. Об этом сообщают «Плохие новости».

Они сначала переписывались в интернете, а затем приезжий позвал Эвелину на свидание.

23-летний Насриддинзод решил сделать вечер незабываемым и встретить вместе с женщиной закат на море. Пара купила алкоголь и отправилась на пляж.

Неожиданно между ними возникла ссора, в ходе которой молодой человек напал на женщину и зарезал ее.

Убийцу оперативно задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.