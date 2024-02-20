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В Сочи мигрант жестоко убил 46-летнюю женщину

В Сочи мигрант жестоко убил 46-летнюю женщину, с которой познакомился в интернете. Об этом сообщают «Плохие новости».

Они сначала переписывались в интернете, а затем приезжий позвал Эвелину на свидание.

23-летний Насриддинзод решил сделать вечер незабываемым и встретить вместе с женщиной закат на море. Пара купила алкоголь и отправилась на пляж.

Неожиданно между ними возникла ссора, в ходе которой молодой человек напал на женщину и зарезал ее.

Убийцу оперативно задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.