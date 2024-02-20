В Карцеве водители большегрузов перестали парковаться на проезжей части
Водители перестали оставлять машины после жалоб местных жителей и штрафов от ГИБДД
В Карцеве водители большегрузов перестали парковаться на проезжей части. Об этом сообщила
Водители перестали оставлять машины после жалоб местных жителей и штрафов от ГИБДД. Отмечается, что легковушки и общественный транспорт проезжают беспрепятственно.
При этом указано, что несколько большегрузов остаются на специально отведенной площадке. Водители отмечают, что там мало места.