В Карцеве водители большегрузов перестали парковаться на проезжей части

Водители перестали оставлять машины после жалоб местных жителей и штрафов от ГИБДД

В Карцеве водители большегрузов перестали парковаться на проезжей части. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Водители перестали оставлять машины после жалоб местных жителей и штрафов от ГИБДД. Отмечается, что легковушки и общественный транспорт проезжают беспрепятственно.

При этом указано, что несколько большегрузов остаются на специально отведенной площадке. Водители отмечают, что там мало места.