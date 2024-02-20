В Санкт-Петербурге мужчина поскользнулся около торгового комплекса и умер в реанимации

В Санкт-Петербурге мужчина поскользнулся около торгового комплекса и умер в реанимации от тяжелых последствий. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Мужчина крайне неудачно упал возле трамвайного кольца в Купчино. Он получил серьезные травмы: двухэтапный разрыв селезенки с внутренним кровотечением, сильные ушибы по всему телу.

Все эти дни врачи НИИ Скорой помощи пытались помочь пенсионеру. В больнице у него случился инфаркт и развилась пневмония. Пациент скончался от поражения миокарды и других вытекающих последствий.