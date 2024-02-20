В Рыбном молодой человек украл надувную лодку и сварочный аппарат из гаража пенсионерки

Возбуждено уголовное дело.

В Рыбном молодой человек украл надувную лодку и сварочный аппарат из гаража пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 60-летняя рязанка. Она сообщила, что кто-то сломал замок на воротах гаража и похитил надувную лодку и сварочный аппарат. Из гаража пропали надувная лодка и сварочный аппарат.

Выяснилось, что к краже причастен 21-летний местный житель. По предварительной информации, молодой человек взломал ворота гаража и забрал оттуда лодку и сварочный аппарат. Чтобы перевезти добычу домой, мужчина попросил помочь приятеля с автомобилем. Оказавшись дома, рыбновец спрятал похищенное рядом с оградой в кустах и рассчитывал позже продать украденное, но не успел.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека задержали.