В Рязанской области задержали 21-летнего пособника телефонных мошенников

Уточняется, что он помог обмануть четверых пенсионерок.

21-летнего сасовца подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Сасовского района. Во время опроса правоохранители узнали, что ей позвонил неизвестный. Он рассказал, что ее родственница якобы спровоцировала ДТП, в результате которого люди получили серьезные травмы. Чтобы женщину не привлекали к уголовной ответственности, были необходимы деньги для выплаты компенсации. Взволнованная пожилая женщина согласилась передать сумму. По телефону мужчина рассказал, что скоро приедет молодой человек. Пенсионерка передала курьеру 200 тысяч рублей. После этого она связалась с родственницей и выясняла, что ее обманули.

Через несколько часов в полицию обратилась 87-летняя жительница Сасова. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Ситуация была схожей, женщина лишилась 200 тысяч рублей. Описание внешности курьера указывало, что к двум пенсионеркам приходил один и тот же человек.

Через день от рук мошенников пострадала 81-летняя жительница Сасовского района. Она передала тому же курьеру 100 тысяч рублей.

Оперативники узнали номер автомобиля, подъехавшего к дому одной из заявительниц. По этим сведениям полицейские узнали, что к хищениям причастен 21-летний житель Сасова. Его нашли и задержали.

Выяснилось, что он причастен также к хищению 210 тысяч рублей у 64-летней сасовки.

По предварительной информации, 21-летний мужчина нашел в интернете предложение о работе курьером. Осознавая противоправность деятельности, он согласился. Мужчина переводил на банковский счет куратора деньги, полученные от пенсионерок. Небольшой процент он оставлял себе.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».