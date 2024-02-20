В Рязани возбудили дело за поддельные подписи в протоколе собрания жильцов дома

Подписи давали основание участвовать в программе «Жилье и городская среда».

В Рязани на основании прокурорской проверки возбудили уголовное дело за поддельные подписи в протоколе собрания жильцов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомство обратились жители дома № 17 на улице Советской Армии. Они сообщили, что протокол общего собрания дома, который подтверждает принятое решение об участии в программе «Жилье и городская среда» — поддельный.

Прокуратура установила, что в этом протоколе несколько подписей были поддельными, что позволило обманным путем заключить с подрядной организацией договор на комплексное благоустройство дворовой территории.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что с жителей дома № 17 на улице Советской Армии требуют платить от трех тысяч рублей с квартир за благоустройство территории. Дело в том, что площадка строится по программе местных инициатив: часть работ оплатила администрация, а жильцам оставалось собрать 20% от общей стоимости.