В Рязани открыли выставку картин Натальи Кобзевой

Во вторник, 20 февраля в Рязани в галерее «Прио-Внешторгбанка» на улице Есенина открыли выставку работ художника Натальи Кобзевой «В ожидании весны».

«В этой композиции я объединила два начала — мужское и женское. Мы все ждем весну с надеждой на красоту, цветение, победу», — отметила Кобзева.

На картинах изображены весенние цветы; юноша в образе Георгия Победоносца, девушка, ожидающая встречи, рельефные мужчины с гирями. Все они перекликаются друг с другом общим стилем и тонами.

«Наступление этого времени года у нас ассоциируется сразу с несколькими праздниками: 23 февраля, 8 марта, День Победы. Я постаралась передать это в своих работах», — отметила Наталья.

Одной из центральных картин в выставке являются цветы яблони. По словам Натальи, для нее весеннее цветение в первую очередь связано с яблоневым. Изображенные на полотне бутоны художник увидела в Коломенском монастыре. Цветы поразили ее трепетностью, хрупкостью, романтикой и надеждой.

На мероприятии присутствовали студенты Натальи, ее друзья и коллеги. Руководитель Рязанского художественного училища имени Вагнера Василий Колдин рассказал, что процесс написания работ легче организовать, когда ты преподаешь ремесло. Собравшиеся дарили ей цветы, поздравляли с открытием второй экспозиции в году. Художник пообещала нарисовать все подаренные растения и сделать очередную выставку картин.

Наталья рассказала, что называет свой стиль — современный экспрессионизм. Кобзева настояла, что надо стараться искать «современный язык», чтобы разговаривать со своими зрителями.

Экспозицию «В ожидании весны» Натальи Кобзевой можно будет увидеть до 22 марта, каждый день с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

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